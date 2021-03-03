Le forfait Navigo Jour peut être chargé sur un passe :

Navigo Easy

Navigo,

Navigo Découverte,

Navigo Annuel,

Navigo imagine R.

Sur un téléphone compatible

Il peut être chargé seul, sans que la présence d’un autre titre ne soit nécessaire, mais également en complément d’un forfait existant (hors imagine R et Navigo Annuel « Toutes Zones »). Pour plus de détails rendez-vous sur la FAQ du Service d'achat de titres de transport sur téléphone, disponible ici.