Sur quel support puis-je charger mon forfait Navigo Jour ?
Le forfait Navigo Jour peut être chargé sur un passe :
- Navigo Easy
- Navigo,
- Navigo Découverte,
- Navigo Annuel,
- Navigo imagine R.
- Sur un téléphone compatible
Il peut être chargé seul, sans que la présence d’un autre titre ne soit nécessaire, mais également en complément d’un forfait existant (hors imagine R et Navigo Annuel « Toutes Zones »). Pour plus de détails rendez-vous sur la FAQ du Service d'achat de titres de transport sur téléphone, disponible ici.