Que faire si je perds le passe sur lequel j’ai chargé un forfait Navigo Jour ?

Mis à jour le 03 mars 2021

Voici les démarches pour déclarer la perte ou le vol de votre passe en fonction du support sur lequel est chargé votre forfait Navigo Jour :

En cas de perte / vol, le forfait Navigo Jour ne peut être remplacé, le client doit en acheter un nouveau.

 