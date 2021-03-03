Que faire si je perds le passe sur lequel j’ai chargé un forfait Navigo Jour ?
Voici les démarches pour déclarer la perte ou le vol de votre passe en fonction du support sur lequel est chargé votre forfait Navigo Jour :
- Déclarer la perte ou le vol de son passe Navigo
- Déclarer la perte ou le vol de son passe Navigo Annuel
- Déclarer la perte ou le vol de son passe Navigo imagine R
- Navigo Découverte ou Navigo Easy : si vous possédez un passe Navigo Découverte ou Navigo Easy, en cas de perte ou de vol, vous devez le racheter, ainsi que le forfait. Voir CGVU.
En cas de perte / vol, le forfait Navigo Jour ne peut être remplacé, le client doit en acheter un nouveau.