Qu’est-ce que le passe Navigo Découverte ?

Navigo Découverte est un passe sans contact déclaratif, assorti d’une carte cartonnée à personnaliser par le titulaire. Il est destiné aux occasionnels, qui permet de charger plusieurs titres de transport.

Pour être valable, le titulaire du passe doit inscrire ses nom et prénom, coller sa photo et apposer le rabat autocollant sur la carte cartonnée (Carte Nominative Transport).

Ces deux cartes sont rigoureusement personnelles, incessibles et indissociables. Elles doivent toujours être utilisées et présentées conjointement.