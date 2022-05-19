Le forfait Navigo Jour peut être chargé sur un passe:

dans un point de vente ou sur un automate RATP ou Transilien SNCF

chez les commerçants agréés

grâce à votre téléphone Android NFC en téléchargeant l'application mobile Île-de-France Mobilités, bonjourRATP, SNCF Connect ou depuis votre téléphone iOS à partir de l'iPhone 7 avec iOS 13 minimum ou iOS 14 pour l'iPhone XR. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les supports compatibles dans la FAQ https://faq-mes-deplacements.iledefrance-mobilites.fr/ « Quelles cartes peuvent être rechargées avec un téléphone NFC ? »

via le service d'achat de titres de transport sur téléphone

Le forfait Navigo Jour peut également être acheté et stocké sur votre téléphone Android NFC, grâce à l’application mobile Île-de-France Mobilités, BonjourRATP, ou SNCF Connect ou depuis votre téléphone iOS à partir de l'iPhone 7 avec iOS 13 minimum ou iOS 14 pour l'iPhone XR. Pour plus d’informations consulter la question « Qu’est-ce que le service d’achat de titres de transport sur téléphone et comment l’obtenir ? »