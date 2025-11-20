Avec mon contrat Navigo Liberté +, puis-je ajouter d’autres forfaits ou tickets sur mon téléphone ?
Cas des forfaits
Si vous avez un forfait Navigo Mois, Navigo Semaine ou Navigo Jour en cours de validité sur téléphone, votre souscription au Navigo Liberté + débutera le lendemain de la fin de validité de votre forfait Navigo mois, Semaine ou Jour.
Avec votre contrat actif Navigo Liberté +, il est possible d’acheter un forfait Navigo Mois, Navigo Semaine ou Navigo Jour toutes zones sur le même téléphone si vous avez prévu de voyager quotidiennement.
Priorités de validation
Les titres Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine et Navigo Jour sont prioritaires à la validation sur le Navigo Liberté + et peuvent cohabiter sur le même téléphone.
A l’inverse, le service Navigo Liberté + est prioritaire à la validation sur les tickets Métro-Train-RER, ticket bus-Tram, ticket Région Paris<>Aéroports qui ne seront donc plus utilisables jusqu’à la résiliation du contrat Navigo Liberté +.