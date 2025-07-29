Je sauvegarde mes titres sur mon téléphone

Rendez-vous dans votre application Île-de-France Mobilités, dans le menu « Achat » cliquez sur « Nous contacter », sélectionnez la catégorie « Mon téléphone » puis « Je souhaite sauvegarder mes titres ». En suivant les étapes, les titres présents sur le téléphone seront sauvegardés et pourront être utilisés sur un autre téléphone compatible.