Comment changer de téléphone et continuer à voyager avec mon contrat Navigo Liberté + ?
Je sauvegarde mes titres sur mon téléphone
Rendez-vous dans votre application Île-de-France Mobilités, dans le menu « Achat » cliquez sur « Nous contacter », sélectionnez la catégorie « Mon téléphone » puis « Je souhaite sauvegarder mes titres ». En suivant les étapes, les titres présents sur le téléphone seront sauvegardés et pourront être utilisés sur un autre téléphone compatible.
Je récupère mes titres préalablement sauvegardés
Sur votre nouveau téléphone, rendez-vous dans votre application Île-de-France Mobilités, dans le menu « Achat », cliquez sur « Nous contacter », sélectionnez la catégorie « Mon téléphone », puis « Je souhaite récupérer le contenu d’un ancien support ». Et suivez les étapes.
Je récupère mes titres non sauvegardés (suite à une perte/vol par exemple)
