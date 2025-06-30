Comment consulter et comprendre ma facture ?
J’accède à mes factures
La facture mensuelle Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votreespace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Facture ».
A chaque nouvelle facture, vous recevez un e-mail d’information.
Vous pouvez télécharger et visualiser vos 24 dernières factures à tout moment au format PDF.
Je comprends ma facture mensuelle
La facture mensuelle comptabilise la somme des montants des trajets effectués sur le mois précédent.
Si vous n’avez réalisé aucun déplacement avec votre téléphone, et n’avez fait l’objet d’aucun frais ou avoir éventuel, votre facture est nulle et elle n’apparait pas dans la liste des factures.