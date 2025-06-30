J’accède à mes factures

La facture mensuelle Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votreespace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Facture ».

A chaque nouvelle facture, vous recevez un e-mail d’information.

Vous pouvez télécharger et visualiser vos 24 dernières factures à tout moment au format PDF.