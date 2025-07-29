Comment consulter et modifier mes moyens de paiement ?
Dans votre application Île-de-France Mobilités, rendez-vous dans votre espace Navigo Liberté +, puis « Mon moyen de paiement ». Vous accédez alors aux mandats SEPA que vous avez enregistrés.
Vous pouvez :
- Supprimer un moyen de paiement s’il n'est pas en cours d'utilisation sur votre contrat Navigo Liberté +.
- Ajouter un moyen de paiement et l'appliquer sur votre contrat Navigo Liberté + à la place du moyen de paiement actuel si vous le souhaitez.
- Télécharger le mandat SEPA en PDF.