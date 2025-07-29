Comment ça marche ?

Souscrivez au service Navigo Liberté + sur téléphone exclusivement depuis l’application Île-de-France Mobilités mise à votre disposition dans le Play Store ou l'App Store, en vous munissant d’un RIB.

Voyagez sur toute l’Île-de-France en validant avec votre téléphone à chaque fois que vous effectuez un déplacement.

Chaque mois, vos déplacements sont comptabilisés et vous sont facturés le mois suivant (aux alentours du 11 du mois).

Quels sont les tarifs ?

Pour plus de détails sur les tarifs, vous pouvez consulter la page des tarifs Navigo Liberté + : payez vos trajets à l'unité. Les tarifs sont identiques à ceux du passe, hormis les tarifs réduits qui ne sont pas encore disponibles sur le Navigo Liberté + sur téléphone.