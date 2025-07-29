Depuis le site internet Île-de-France Mobilités, connectez-vous à votre compte IDFM Connect et déposez votre demande.

Pour continuer à voyager, vous devez acheter des titres de transport, ceux-ci ne seront pas remboursés.

Suite à la déclaration d’une perte/vol de votre téléphone, ce dernier est bloqué et sera refusé sur les équipements de validation. Toutefois les éventuels trajets effectués après l’heure de déclaration de perte/vol, et avec le téléphone déclaré perdu, ne vous seront pas facturés.

IMPORTANT

Tous les trajets effectués sur votre contrat Navigo Liberté + jusqu'à l'enregistrement de la déclaration de perte de votre téléphone vous seront facturés et devront être payés. L’heure et la date de la déclaration sont pris en compte pour bloquer la facturation des trajets qui auraient été effectués après la déclaration