Comment déclarer la perte ou le vol de mon téléphone me permettant la validation du Navigo Liberté + ?
Vous pouvez déclarer la perte ou le vol de votre téléphone :
- En vous connectant avec vos identifiants à l’application Île-de-France Mobilités, sur le téléphone d’une autre personne. Rendez-vous dans le menu « Achat », cliquez sur « Nous contacter », sélectionnez la catégorie « Mon téléphone » puis « J’ai perdu /on m’a volé mon support ».
- Depuis le site internet Île-de-France Mobilités, connectez-vous à votre compte IDFM Connect et déposez votre demande.
Pour continuer à voyager, vous devez acheter des titres de transport, ceux-ci ne seront pas remboursés.
Suite à la déclaration d’une perte/vol de votre téléphone, ce dernier est bloqué et sera refusé sur les équipements de validation. Toutefois les éventuels trajets effectués après l’heure de déclaration de perte/vol, et avec le téléphone déclaré perdu, ne vous seront pas facturés.
IMPORTANT
Tous les trajets effectués sur votre contrat Navigo Liberté + jusqu'à l'enregistrement de la déclaration de perte de votre téléphone vous seront facturés et devront être payés. L’heure et la date de la déclaration sont pris en compte pour bloquer la facturation des trajets qui auraient été effectués après la déclaration