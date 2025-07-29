Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème avec votre contrat Navigo Liberté +, rendez-vous dans votre application Île-de-France Mobilités. Dans votre espace Navigo Liberté +, dans la partie « Gérer mon contrat » cliquez sur « Nous contacter ».

IMPORTANT

Le suivi de consommation est donné uniquement à titre informatif, à partir des données disponibles à la date de consultation. Les trajets définitifs sont ceux repris dans le justificatif de mobilité à la fin du mois qui servent ensuite à la constitution de la facture.

Par conséquent, les réclamations, en lien avec les trajets ou la facturation, devront être émises uniquement après réception de la facture contestée dans la rubrique « Je souhaite contester une facture ».