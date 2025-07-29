Il n'est actuellement pas possible de dématérialiser votre contrat Navigo Liberté + sur passe vers votre téléphone.

Pour bénéficier du service Navigo Liberté + sur téléphone, vous devez souscrire un nouveau contrat via l'application Ile de France Mobilités.

Si vous utilisez à la fois votre passe et votre téléphone pour voyager, vous aurez :

Deux contrats Navigo Liberté + distincts ,

Navigo Liberté + , Deux factures séparées qui vous seront adressées,

qui vous seront adressées, Avec deux prélèvements distincts.

IMPORTANT :

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de n’utiliser qu’un seul support lors de vos déplacements, soit votre passe, soit votre téléphone, afin de bénéficier pleinement des avantages du service Navigo Liberté +.

BON A SAVOIR :

Il n’est pas utile de résilier votre contrat Navigo Liberté + sur passe pour souscrire un contrat Navigo Liberté + sur téléphone.