Quelles sont les différences entre le contrat Navigo Liberté + sur passe et le contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?

Mis à jour le 14 octobre 2025

Voici les différences entres les deux supports de validation :

Navigo Liberté + sur passeNavigo Liberté + sur téléphone
Qui peut en profiter ?Tous (adulte, mineur, tarif plein ou réduit)Adulte en tarif plein uniquement
Où souscrire ?En ligne depuis le site internet Île-de-France Mobilités ou en agence.Depuis l’app Île-de-France Mobilités avec votre téléphone Android, votre iPhone ou votre Apple Watch.
Comment valider ?Avec votre passe en entrée des métro, RER, bus, tram d'Île-de-FranceAvec votre téléphone Android, votre iPhone ou votre Apple Watch en entrée des métro, RER, bus, tram d'Île-de-France
Transports inclusMétro, RER, train, bus, tram en Île-de-FranceIdem
PaiementPrélèvement mensuel via RIBIdem
TarifsVoir les tarifsVoir les tarifs