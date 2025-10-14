Quelles sont les différences entre le contrat Navigo Liberté + sur passe et le contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?
Voici les différences entres les deux supports de validation :
|Navigo Liberté + sur passe
|Navigo Liberté + sur téléphone
|Qui peut en profiter ?
|Tous (adulte, mineur, tarif plein ou réduit)
|Adulte en tarif plein uniquement
|Où souscrire ?
|En ligne depuis le site internet Île-de-France Mobilités ou en agence.
|Depuis l’app Île-de-France Mobilités avec votre téléphone Android, votre iPhone ou votre Apple Watch.
|Comment valider ?
|Avec votre passe en entrée des métro, RER, bus, tram d'Île-de-France
|Avec votre téléphone Android, votre iPhone ou votre Apple Watch en entrée des métro, RER, bus, tram d'Île-de-France
|Transports inclus
|Métro, RER, train, bus, tram en Île-de-France
|Idem
|Paiement
|Prélèvement mensuel via RIB
|Idem
|Tarifs
|Voir les tarifs
|Voir les tarifs