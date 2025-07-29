Le contrat Navigo Liberté + est soumis uniquement à un prélèvement automatique.

Vous êtes prélevé tous les mois du montant correspondant aux trajets effectués pendant le mois précédent (avec application d’éventuels déductions, frais et remboursements).

Le prélèvement automatique est effectué entre le 13 et le 18 du mois pour la facture relative au mois précédent. Vous êtes prévenu au préalable, par e-mail, du montant prélevé.

Si vous n’avez pas effectué de déplacement, vous ne recevez pas de notification de prélèvement.