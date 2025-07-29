Puis-je mettre mon contrat Navigo Liberté + sur ma montre connectée ?
Il est possible de souscrire sur votre Apple Watch, sélectionnez simplement votre l’intitulé de votre Apple Watch quand vous êtes invité à choisir votre support au sein de l’application Apple Cartes au cours de votre souscription.
Vous avez passé l’étape de souscription et souhaitez faire un transfert sur votre Watch ?
Rendez-vous ici.
Et sur Android ?
Ce service n’est pour le moment pas accessible sur les montres connectés Android. Il le sera très prochainement.