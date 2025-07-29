J’accède à mon justificatif de mobilités

Un justificatif de mobilités Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votre espace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Justificatif ».

A chaque nouveau justificatif de mobilités, vous recevez un e-mail d’information.

Vous pouvez télécharger et visualiser vos justificatifs au format PDF. Ils sont disponibles sur les 3 derniers mois maximum en fonction du consentement que vous avez choisi.