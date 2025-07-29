Comment obtenir et comprendre mon justificatif de mobilité ?
J’accède à mon justificatif de mobilités
Un justificatif de mobilités Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votre espace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Justificatif ».
A chaque nouveau justificatif de mobilités, vous recevez un e-mail d’information.
Vous pouvez télécharger et visualiser vos justificatifs au format PDF. Ils sont disponibles sur les 3 derniers mois maximum en fonction du consentement que vous avez choisi.
Je comprends mon justificatif de mobilités
Le justificatif de mobilités reprend l’ensemble des trajets effectués sur le mois précédent. A la différence de la facture, vous pouvez y retrouver le détail de chaque trajet (date et heure du déplacement, mode tarifaire du déplacement, date et heure de chaque trajet, type de trajet, trajet reconstitué, prix total HT, prix TTC et TVA applicable).
Si vous n’avez réalisé aucun déplacement avec votre téléphone, votre justificatif de mobilités n’apparait pas dans la liste des justificatifs.