Dans le cadre de votre contrat Navigo Liberté +, aucune attestation n’est délivrée car ce contrat n’est pas éligible au remboursement employeur.

En effet, seuls les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires sont pris en charge par l'employeur dans le cadre du remboursement des 50 % des frais de transport.

En revanche, vous pouvez télécharger depuis votre espace personnel, sur l’application Île-de-France Mobilités :