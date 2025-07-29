Comment payer ma facture en attente de paiement ?
En cas de facture impayée, vous recevez des alertes par e-mail et sur votre application mobile Île-de-France Mobilités :
- Echec du prélèvement : un rejet de prélèvement a été enregistré sur votre contrat.
- 1ère relance : votre contrat va être suspendu.
- 2ème relance : votre contrat va être résilié. Vous ne pourrez plus circuler.
Un message pour vous inviter à régulariser votre impayé sera également présent sur votre application.
Vous pouvez régler vos factures en attente de paiement par carte bancaire depuis votre espace personnel sur l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes Factures » puis « Régulariser l’impayé ».