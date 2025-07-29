En cas de facture impayée, vous recevez des alertes par e-mail et sur votre application mobile Île-de-France Mobilités :

Echec du prélèvement : un rejet de prélèvement a été enregistré sur votre contrat.

: un rejet de prélèvement a été enregistré sur votre contrat. 1ère relance : votre contrat va être suspendu.

: votre contrat va être suspendu. 2ème relance : votre contrat va être résilié. Vous ne pourrez plus circuler.

Un message pour vous inviter à régulariser votre impayé sera également présent sur votre application.

Vous pouvez régler vos factures en attente de paiement par carte bancaire depuis votre espace personnel sur l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes Factures » puis « Régulariser l’impayé ».