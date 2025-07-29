La résiliation de votre contrat Navigo Liberté + est possible à tout moment, sans justificatif et sans frais.

Dans votre application Île-de-France Mobilités, rendez-vous dans votre espace Navigo Liberté +. Cliquez sur « Mon contrat », puis dans la partie « Gérer mon contrat », cliquez sur « Résilier mon contrat ».

IMPORTANT

La résiliation entraîne la clôture définitive de votre contrat immédiatement après la demande effectuée.

Les trajets réalisés jusqu’à la date de résiliation effective sont comptabilisés dans la facturation et prélevés.

En cas d'impayé, associé à votre contrat Navigo Liberté +, il est impossible de résilier votre contrat sans régularisation totale de la dette. Vous êtes invité à régulariser votre impayé.