Comment souscrire un contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?
La souscription au contrat Navigo Liberté + sur téléphone est possible uniquement sur l’application Île-de-France Mobilités. Vous voyagez ensuite en validant avec votre téléphone Android*, votre iPhone (iOS 17.5 et supérieurs), ou avec votre Apple Watch (WatchOS 10.5 et supérieurs).
Les étapes de souscription
Vous devez renseigner le formulaire de souscription sur l’application. Pour cela, munissez-vous d’un Relevé d’identité bancaire (RIB) du compte à prélever puis laissez-vous guider.
Une fois le formulaire complété, signez électroniquement votre mandat et le contrat.
Le contrat Navigo Liberté + sera chargé sur votre téléphone et utilisable à partir de la date que vous aurez choisie.
A noter qu’il est possible d’interrompre et reprendre plus tard votre souscription
Conditions de souscription
Pour bénéficier d’un contrat Navigo Liberté + sur téléphone vous devez :
- Vous créer un compte IDFM Connect.
- Être porteur/payeur
- Avoir plus de 16 ans.
- Disposer d’un téléphone Android compatible (consulter la liste des téléphones Android compatibles) , d'un iPhone (iOS 17.5 et supérieurs), ou d'une Apple Watch (WatchOS 10.5 et supérieurs).
ATTENTION
- La souscription d’un contrat Navigo Liberté + n’est accessible qu’aux conditions du plein tarif pour le moment. Aucun des tarifs réduits n’est applicable sur le Navigo Liberté + sur téléphone.
- Si vous possédez déjà un forfait Navigo Mois Semaine sur téléphone, vous devrez choisir une date de début de validité de votre contrat Navigo Liberté + suivant la date de fin de validité de votre forfait Navigo Mois Semaine.