La souscription au contrat Navigo Liberté + sur téléphone est possible uniquement sur l’application Île-de-France Mobilités. Vous voyagez ensuite en validant avec votre téléphone Android*, votre iPhone (iOS 17.5 et supérieurs), ou avec votre Apple Watch (WatchOS 10.5 et supérieurs).

Les étapes de souscription

Vous devez renseigner le formulaire de souscription sur l’application. Pour cela, munissez-vous d’un Relevé d’identité bancaire (RIB) du compte à prélever puis laissez-vous guider.

Une fois le formulaire complété, signez électroniquement votre mandat et le contrat.

Le contrat Navigo Liberté + sera chargé sur votre téléphone et utilisable à partir de la date que vous aurez choisie.

A noter qu’il est possible d’interrompre et reprendre plus tard votre souscription