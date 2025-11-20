IMPORTANT

Attention, le suivi de consommation est donné uniquement à titre informatif, à partir des données disponibles à la date de consultation. Les trajets définitifs sont ceux repris dans le justificatif de mobilité à la fin du mois qui servent ensuite à la constitution de la facture.

Par conséquent, les réclamations, en lien avec les trajets ou la facturation, devront être émises uniquement après réception de la facture contestée.

Il peut y avoir un délai entre le déplacement réalisé et l’affichage dans l’application. Dans certains cas exceptionnels, les trajets ne seront visibles qu’à partir du 4 du mois suivant.

Mes consentements

Vous pouvez choisir que vos données de déplacements (justificatifs de mobilités, suivi de consommation) soient visibles dans votre application pour une durée de 30 ou 90 jours.

Vous avez la possibilité de modifier votre consentement sur la durée de conservation de vos déplacements en vous rendant dans votre application Île-de-France Mobilités :

Dans votre espace Navigo Liberté + ,

, Cliquez sur "Mon contrat" ,

, Puis sur "Données et consentement" en bas de page.

Cette nouvelle valeur s'appliquera uniquement aux déplacements à venir.