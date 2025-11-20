Comment suivre et comprendre ma consommation avec Navigo Liberté+ sur téléphone ?
Mon suivi de consommation
Depuis votre espace personnel Navigo Liberté + de l’application Île-de-France Mobilités, vous pouvez accéder à l’ensemble de vos trajets en cours.
Sur la page d'accueil de votre espace personnel, cliquez sur « Suivre ma consommation », vous pouvez alors visualiser tous vos trajets :
- La date et l’heure du trajet,
- Les stations empruntées,
- Le mode de transport du déplacement : Métro, Train, RER, Bus/Tram, RoissyBus, funiculaire de Montmartre, Cable
- Le prix unitaire du trajet et le montant total des trajets tenant compte d’éventuels plafonds journaliers,
- Le statut du trajet : reconstitué si le trajet a été complété automatiquement par le système suite à une validation manquante.
IMPORTANT
Attention, le suivi de consommation est donné uniquement à titre informatif, à partir des données disponibles à la date de consultation. Les trajets définitifs sont ceux repris dans le justificatif de mobilité à la fin du mois qui servent ensuite à la constitution de la facture.
Par conséquent, les réclamations, en lien avec les trajets ou la facturation, devront être émises uniquement après réception de la facture contestée.
Il peut y avoir un délai entre le déplacement réalisé et l’affichage dans l’application. Dans certains cas exceptionnels, les trajets ne seront visibles qu’à partir du 4 du mois suivant.
Mes consentements
Vous pouvez choisir que vos données de déplacements (justificatifs de mobilités, suivi de consommation) soient visibles dans votre application pour une durée de 30 ou 90 jours.
Vous avez la possibilité de modifier votre consentement sur la durée de conservation de vos déplacements en vous rendant dans votre application Île-de-France Mobilités :
- Dans votre espace Navigo Liberté +,
- Cliquez sur "Mon contrat",
- Puis sur "Données et consentement" en bas de page.
Cette nouvelle valeur s'appliquera uniquement aux déplacements à venir.
Mes alertes de dépassements de consommation
Dans votre application Île-de-France Mobilités, rendez-vous dans votre espace Navigo Liberté + et cliquez sur « Mon alerte conso ». Choisissez alors le montant du seuil à ne pas dépasser.
Vous pouvez choisir de recevoir une notification d’alerte. Celle-ci sera envoyée quand vous aurez bientôt atteint le seuil sélectionné.
Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité quand vous voulez.