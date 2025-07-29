Puis-je bénéficier de tarifs réduits avec mon contrat Navigo Liberté sur téléphone ?
Aucun des tarifs réduits n’est applicable sur le Navigo Liberté + sur téléphone.
La dénomination « Tarif Réduit » désigne les tarifs applicables pour les Titulaires correspondants aux critères des profils suivants :
- Enfant de moins de 10 ans,
- Carte Familles nombreuses,
- Carte d’invalidité ou d’une carte Mobilité Inclusion avec sur-mention « Cécité » ou « Besoin d’accompagnement / Cécité »,
- Carte d’invalidité ONACVG simple barre bleue,
- Réduction 50% et Réduction Solidarité 75%.).
Si vous souhaitez bénéficier de tarifs réduits, vous pouvez souscrire un contrat Navigo Liberté + sur passe.