Comment consulter et comprendre ma facture ?

Si vous êtes le titulaire du contrat, votre facture Navigo Liberté + est à votre disposition tous les mois en ligne sur Mon espace > Mon Navigo, puis cliquer sur contrat Navigo Liberté + puis « Consulter mes factures ».

Détails de la facture

Votre facture est établie mensuellement (au plus tôt le 5 du mois) et correspond à la période du mois précédent durant laquelle vous avez effectué des trajets.

Si vous n'avez effectué aucun déplacement avec votre passe, et qu'il n'y a eu aucun frais ou avoir, votre facture sera nulle et ne s'affichera pas dans la liste des factures.

Vous pouvez consulter et accéder à vos factures des 24 derniers mois depuis Mon espace > Mon Navigo.

Téléchargement des factures

Vous avez la possibilité de télécharger vos factures au format PDF à tout moment, pour les enregistrer ou les imprimer.

A noter :

Les factures sont disponibles uniquement via l'espace personnel du titulaire. Si le payeur du contrat est différent du titulaire, celui-ci doit contacter le titulaire pour consulter les factures.

Pour un titulaire mineur ou un adulte sous tutelle ou curatelle, le payeur peut demander à recevoir la facture par e-mail en contactant l'Agence Navigo au 09.69.39.22.22 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h à 20h, et le samedi de 9h à 20h.

