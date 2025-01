Puis-je obtenir une attestation Navigo Liberté + sur passe ?

Dans le cadre de votre contrat Navigo Liberté +, aucune attestation n’est délivrée.

En revanche, le titulaire peut consulter et télécharger sa facture depuis son espace personnel. Les éléments de facturation sont détaillés à la rubrique « Comment consulter et comprendre ma facture ? ». Le titulaire et le payeur ont également la possibilité de nous contacter pour obtenir une copie du contrat Navigo Liberté +. Pour cela, ils peuvent faire la demande :