J’ai perdu/on m’a volé mon passe Navigo Annuel, quelles démarches dois-je effectuer ?

Lors d’une perte ou vol de votre passe Navigo Annuel, vous avez la possibilité de :



− vous rendre dans une agence commerciale des transporteurs, certains comptoirs RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF afin de remplacer sans frais et immédiatement votre passe Navigo Annuel,

− de vous connecter à votre espace personnel, rubrique « Je gère ma carte Navigo », afin de déclarer une perte/ vol. Votre passe Navigo Annuel sera immédiatement désactivé. Le passe sera, selon votre choix, soit envoyé par courrier sous un délai de 10 jours (hors week-end et jours fériés) soit mis à disposition dans une agence commerciale des transporteurs, certains comptoirs RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF sur présentation d’un justificatif d’identité. Votre passe Navigo Annuel sera remplacé immédiatement et sans frais.



Le passe Navigo Annuel est remplacé gratuitement jusqu'à deux fois par an maximum en cas de perte ou de vol.