Que faire si je n’ai pas reçu mon passe Navigo Annuel ?

Vous avez souscrit votre forfait Navigo Annuel en ligne ou par courrier et vous n’avez pas reçu votre passe dans les délais de 10 jours (hors week-end et jours fériés) annoncés.



Vous pouvez alors l’obtenir gratuitement et immédiatement en déclarant la non-réception de votre passe Navigo Annuel en agence commerciale des transporteurs, certains comptoirs RATP ou Guichets Services Navigo SNCF sur présentation d'un justificatif d'identité.



Vous avez également la possibilité de faire une déclaration de non-réception de passe en ligne depuis votre Espace personnel en cliquant sur « Déclarer la non réception de mon passe Navigo » ou par courrier, e-mail ou téléphone à l’Agence Navigo Annuel. Un nouveau passe Navigo Annuel vous sera adressé par voie postale sous un délai de 10 jours (hors week-end et jours fériés).



Agence Navigo Annuel

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise Cedex 9



Téléphone : 09 69 39 22 22

(appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8h à 20h ou le samedi de 9h à 20h)



E-mail : [email protected]



Attention :

les dates de début de validité de votre contrat resteront inchangées et correspondront à votre contrat initial quelle que soit la date de réception de votre passe Navigo Annuel.