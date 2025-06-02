Vous rencontrez un problème de compatibilité et/ou un problème de cohabitation ? Pas de panique ! On vous donne la solution.

De manière générale

Si vous rencontrez un problème lors de l'achat :

Assurez-vous que le support que vous utilisez est compatible avec le titre ou le forfait que vous souhaitez acheter.

avec le titre ou le forfait que vous souhaitez acheter. Utilisez un nouvel appareil ou un nouveau support pour le deuxième titre.

pour le deuxième titre. Utilisez les titres déjà présent avant d'en acheter un nouveau.

Conseils pour faciliter vos déplacements

Voici nos conseils pour éviter de rencontrer un problème de compatibilité lors de vos déplacements.

1. Conservez les titres pour l'aéroport séparément

Pour plus de simplicité, conservez votre titre "Paris Région Aéroports" sur un passe Navigo Easy distinct. Il entre souvent en conflit avec d'autres titres : on dit qu'il ne cohabite pas avec ces autres titres. Il en va de même pour le ticket t+, qui est en voie de disparition.

2. Vérifiez la disponibilité

Tous les titres ne sont pas disponibles à l'achat et au stockage sur tous les canaux et appareils. Assurez-vous que le titre que vous souhaitez est compatible avec l'appareil de votre choix (téléphone, montre connectée, Navigo Easy) et le canal de vente (téléphone, distributeur automatique).

Vérifier la compatibilité des titres

3. Les forfaits sont prioritaires

Si vous avez à la fois un ticket et un forfait sur le même support, le forfait sera toujours validé en premier. Soyez prudent si vous achetez un ticket Métro-Train-RER et un forfait Paris Visite que vous ne souhaitez utiliser que le lendemain.

● Cette règle s'applique à tous les forfaits sans date de début spécifique.

● Un forfait Navigo Jour n'est valable que pour la date choisie.

● Un forfait Paris Visite, une fois chargé, est valable à partir de la prochaine validation.

En revanche, tout va bien si vous avez un ticket Métro-Train-RER et un forfait Navigo Jour sur le même appareil, le ticket Métro-Train-RER ne sera pas utilisé tant que votre forfait Navigo Jour est valable.

4. 1 Passe = 1 Personne

Si vous voyagez à plusieurs, vous ne pouvez pas partager un passe ou un téléphone Android. Si vous avez 2 titres sur votre passe Navigo Easy, validez votre passe deux fois de suite vous refusera l'accès la seconde fois et ne décomptera qu'un seul titre.

Lorsque vous voyagez à plusieurs, chacun doit avoir son propre passe.

Besoin de plus d'informations ?

En savoir plus sur la compatibilité des titres de transport