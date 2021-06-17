Vous souhaitez souscrire à un forfait imagine R en cours d’année scolaire. Quel que soit le moment de la souscription, le montant du forfait est dû dans son intégralité.

Le montant du forfait imagine R Junior est de 24 euros, dont 8 euros de frais de dossier.

Le montant du forfait imagine R Scolaire et Etudiant est de 350 euros, dont 8 euros de frais de dossier et avant déduction d’éventuelles subventions départementales et/ou sociales.

Les forfaits imagine R Scolaire et imagine R Junior commencent en septembre (ou en octobre pour le renouvellement) et courent jusqu’à la fin du mois de septembre de l’année suivante. Vous avez la possibilité de souscrire jusqu’au 30 avril de l’année scolaire en cours, mais quelle que soit votre date de souscription vous devrez régler l’année entière. Par exemple pour une demande de souscription en janvier, les frais de dossier et les mois d’octobre à janvier seront à régler, en une seule fois par prélèvement lors de la première échéance.

Le forfait imagine R Etudiant est valable pour une durée de 12 mois. Il peut commencer, au choix de l’étudiant, au 1er jour de chacun des mois allant de septembre à janvier. La souscription sur une année en cours est possible jusqu’à la fin du mois d’avril. Pour les étudiants qui souhaitent souscrire entre janvier et fin avril, le forfait sera valable jusqu’à la fin du mois de décembre de la même année. Cependant, il faudra régler le montant d’une année entière(1). Par exemple pour une demande de souscription en mars, les frais de dossier et les mois de janvier à mars seront à régler, en une seule fois par prélèvement lors de la première échéance.

