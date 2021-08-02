Si l’installation échoue, il faut s’assurer d’avoir :

Une bonne connexion réseau (3G/4G) et un accès internet (3G/4G ou WIFI),

Un téléphone et/ou un opérateur télécom compatible.

En cas de doute, vous pouvez reprendre le parcours d'installation depuis la rubrique Nous contacter ou Service Client/Au sujet de l'achat […]/Je rencontre des problèmes à l'installation après vous être authentifié sur Navigo Connect. L'application effectue une vérification de votre équipement et vous guide pas à pas. Si le problème persiste, un message d’erreur indiquera le problème rencontré : carte SIM non NFC ou téléphone non compatible avec le service. Si vous n'avez pas pu installer le service d'achat et de chargement de titre dans votre téléphone, vous pouvez probablement utiliser votre téléphone comme un automate pour consulter et recharger votre passe Navigo.