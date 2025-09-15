Comment ajouter un bénéficiaire ?
Votre situation permet aux autres membres de votre foyer de bénéficier de la Solidarité Transport.
- Les démarches s'effectuent lors de la première demande, ou après avoir eu votre droit.
- Chaque ayant droit doit avoir un passe Navigo. Faire une demande de passe Navigo.
- Les ayants droits doivent figurer sur les justificatifs fournis.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 ayants droits.
- Vérifiez les règles d’éligibilité des membres de votre foyer.
Lors de la 1ère demande
Lorsque vous effectuez votre démarche en ligne ou par courrier
- Renseigner les informations personnelles et le numéro de carte Navigo des ayants droits
Une fois votre droit validé, vous devrez informer vos bénéficiaires de leur droit.
- Ils devront également charger le droit sur leur passe Navigo pour acheter les titres à tarif réduit.
En cours de droits
Après que votre demande a été émise et acceptée, vous pouvez toujours ajouter de nouveaux ayants droits :
- En ligne : connectez-vous à votre espace sur le site Solidarité Transport, puis cliquez sur "J'ajoute un membre de mon foyer" et compléter les formulaires.
- Par téléphone : appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, qui effectuera gratuitement les démarches pour vous.
Les pièces justificatives seront à envoyer par courrier.