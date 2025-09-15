Comment ajouter un bénéficiaire ?

Mis à jour le 15 septembre 2025

Votre situation permet aux autres membres de votre foyer de bénéficier de la Solidarité Transport.

Lors de la 1ère demande

Lorsque vous effectuez votre démarche en ligne ou par courrier

  • Renseigner les informations personnelles et le numéro de carte Navigo des ayants droits

Une fois votre droit validé, vous devrez informer vos bénéficiaires de leur droit.

  • Ils devront également charger le droit sur leur passe Navigo pour acheter les titres à tarif réduit.

En cours de droits

Après que votre demande a été émise et acceptée, vous pouvez toujours ajouter de nouveaux ayants droits :

  • En ligne : connectez-vous à votre espace sur le site Solidarité Transport, puis cliquez sur "J'ajoute un membre de mon foyer" et compléter les formulaires.
  • Par téléphone : appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, qui effectuera gratuitement les démarches pour vous.
    Les pièces justificatives seront à envoyer par courrier.