Votre situation permet aux autres membres de votre foyer de bénéficier de la Solidarité Transport.

Les démarches s'effectuent lors de la première demande, ou après avoir eu votre droit.

Chaque ayant droit doit avoir un passe Navigo. Faire une demande de passe Navigo.

Les ayants droits doivent figurer sur les justificatifs fournis.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 ayants droits.

Vérifiez les règles d’éligibilité des membres de votre foyer.

Lors de la 1ère demande

Lorsque vous effectuez votre démarche en ligne ou par courrier

Renseigner les informations personnelles et le numéro de carte Navigo des ayants droits

Une fois votre droit validé, vous devrez informer vos bénéficiaires de leur droit.

Ils devront également charger le droit sur leur passe Navigo pour acheter les titres à tarif réduit.

En cours de droits

Après que votre demande a été émise et acceptée, vous pouvez toujours ajouter de nouveaux ayants droits :