Si vous n'avez pas de passe Navigo, vous pouvez faire la demande en ligne, par courrier ou en agence.

Attention ! Le nom et prénom sur le passe Navigo doivent être strictement conformes à ceux figurant sur votre attestation sociale (CAF, UNEDIC, MSA...)

Le nom et prénom sur le passe Navigo doivent être strictement conformes à ceux figurant sur votre attestation sociale (CAF, UNEDIC, MSA...) L'Agence Solidarité Transport doit connaître votre numéro de client Navigo (il figure au-dessus de la photo) pour vous attribuer des droits.

Démarche en agence

Vous pouvez vous rendre en agences commerciales des transporteurs, en points de vente RATP et Guichets Services Navigo SNCF pour la faire fabriquer gratuitement sur place.

Démarche en ligne

En la commandant sur le site Île-de-France Mobilités :

Démarche papier

Lors de la complétion du formulaire de demande de droit : collez une photo de vous sur fond blanc dans l'encadré prévu à cet effet.

Le passe Navigo vous sera envoyé par courrier par l'Agence Solidarité Transport.