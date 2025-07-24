A partir du moment où l’Agence Solidarité Transport a accepté votre demande, il faut attendre 48h de délai avant de pouvoir charger les droits sur votre passe Navigo. Vous recevrez également un courrier, e-mail ou SMS de confirmation (selon le moyen de contact que vous avez sélectionné) vous indiquant la durée de vos droits à réduction ou de votre droit à gratuité.

Sur téléphone : depuis l’application Ile-de-France Mobilités ou celles des revendeurs officiels ;

depuis ou celles des revendeurs officiels ; Sur les automates de vente des stations RATP ou des gares Transilien SNCF ;

Dans les guichets, les points de vente et les agences commerciales des transporteurs RATP et Transilien SNCF.

Comment charger mon droit sur téléphone ?

Prérequis : vérifiez si votre téléphone vous permet de recharger le droit : Quels téléphones permettent de recharger un passe Navigo ?

Depuis l’application Ile-de-France Mobilités

Dans le menu "Achat".

Cliquez sur "Sur mon passe Navigo" puis placez votre passe contre le dos du téléphone pour en consulter le contenu.

Sur les iPhones, vous devez cliquer sur "Lire mon passe" avant de présenter le passe en haut du téléphone.

Comment charger mon droit sur les automates ?

Munissez-vous de votre passe Navigo, rendez-vous à un automate de vente RATP ou SNCF (dans toutes les gares et stations de métro) :

Placez le passe à l’emplacement indiqué

Automates RATP : Choisissez "Recharger une carte Navigo", puis, "Livraison de ma commande"

Choisissez "Recharger une carte Navigo", puis, "Livraison de ma commande" Automates SNCF en Ile de France : Choisissez "Mise à jour Solidarité Transport"

Choisissez "Mise à jour Solidarité Transport" Suivez les instructions de l'automate pour finaliser le chargement du droit

