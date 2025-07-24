Le passe Navigo est envoyé vide, il ne contient pas les droits à réduction ou à gratuité lorsque vous le recevez.

Réduction 50% et Réduction Solidarité 75%

Après avoir chargé vos droits Solidarité sur votre passe Navigo, vous pouvez acheter des titres ou forfait à tarifs réduits :

Sur l'application Île-de-France Mobilité et celle des revendeurs partenaires ;

Aux guichets ou en bornes automatiques.

Vous pouvez acheter les titres suivants :

Un forfait Navigo Semaine avec 50% ou 75% de réduction qui se charge dans le passe Navigo ;

Un forfait Navigo Mois avec 50% ou 75% de réduction qui se charge dans le passe Navigo ;

Des titres Ticket Métro-Train-RER ou Ticket Bus-Tram tarifs réduit (50% de réduction). Ils doivent être accompagnés du passe chargé en droit à réduction pour circuler en règle.

Vous pouvez souscrire un contrat Navigo Liberté + sur passe et obtenir 50% de réduction grâce au profil tarif Réduit.

Gratuité

Si vous bénéficiez de la gratuité, une fois le droit à gratuité chargé, vous pouvez circuler librement sur tout le réseau en Ile de France.