Comment acheter des titres ou forfait à tarif réduit ?
Le passe Navigo est envoyé vide, il ne contient pas les droits à réduction ou à gratuité lorsque vous le recevez.
Réduction 50% et Réduction Solidarité 75%
Après avoir chargé vos droits Solidarité sur votre passe Navigo, vous pouvez acheter des titres ou forfait à tarifs réduits :
- Sur l'application Île-de-France Mobilité et celle des revendeurs partenaires ;
- Aux guichets ou en bornes automatiques.
Vous pouvez acheter les titres suivants :
- Un forfait Navigo Semaine avec 50% ou 75% de réduction qui se charge dans le passe Navigo ;
- Un forfait Navigo Mois avec 50% ou 75% de réduction qui se charge dans le passe Navigo ;
- Des titres Ticket Métro-Train-RER ou Ticket Bus-Tram tarifs réduit (50% de réduction). Ils doivent être accompagnés du passe chargé en droit à réduction pour circuler en règle.
Vous pouvez souscrire un contrat Navigo Liberté + sur passe et obtenir 50% de réduction grâce au profil tarif Réduit.
Gratuité
Si vous bénéficiez de la gratuité, une fois le droit à gratuité chargé, vous pouvez circuler librement sur tout le réseau en Ile de France.