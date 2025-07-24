Cette opération de chargement du passe est obligatoire.

Elle permet d’inscrire dans la puce du passe Navigo le droit à voyager gratuitement ou bien le droit pour pouvoir bénéficier de réduction lors des achats de titres de transport.

Si vous ne le faites pas :

Vous ne pourrez pas acheter des forfaits à tarif réduit sur Navigo

Vous ne pourrez pas justifier de votre réduction si vous avez acheté un ticket magnétique à tarif réduit

Vous ne pourrez pas voyager gratuitement si vous avez le droit gratuité (le passe ne marchera pas aux validateurs, même si vous ne prenez que les bus)

Retrouvez comment charger votre droit sur votre passe Navigo.