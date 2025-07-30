Quel type de passe Navigo doit-on avoir pour bénéficier de la tarification Solidarité Transport ?
Seul le passe Navigo, personnalisé avec votre nom, prénom et votre photo vous permet d'accéder à la Tarification Solidarité Transport.
- Si vous avez déjà un passe Navigo pour votre forfait Navigo, vous n'avez pas besoin d'en demander un autre, le vôtre convient pour la tarification Solidarité Transport.
- Les passes Navigo Découverte, imagine R (pour les étudiants et collégiens), Annuel (abonnement à l'année) ou Easy ne permettent pas de charger les droits.
Comment savoir quel support vous avez ?
- Un seul passe Navigo par personne peut être délivré. Comment faire une demande de passe Navigo ?