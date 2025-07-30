Seul le passe Navigo, personnalisé avec votre nom, prénom et votre photo vous permet d'accéder à la Tarification Solidarité Transport.

Si vous avez déjà un passe Navigo pour votre forfait Navigo, vous n'avez pas besoin d'en demander un autre, le vôtre convient pour la tarification Solidarité Transport.

Les passes Navigo Découverte, imagine R (pour les étudiants et collégiens), Annuel (abonnement à l'année) ou Easy ne permettent pas de charger les droits.

Comment savoir quel support vous avez ?

Un seul passe Navigo par personne peut être délivré. Comment faire une demande de passe Navigo ?