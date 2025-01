Je souhaite connaître les équipements et services accessibles présents sur mes trajets

Le réseau d'Île-de-France n'est pas entièrement accessible. En fonction du type de handicap, plusieurs options de transport sont mises à disposition des usagers. Retrouvez ici la page du site Île-de-France mobilités dédiée à l'accessibilité et au handicap.

Pour trouver les facilités d'accès directement depuis votre recherche d'itinéraire :

Depuis le site internet Île-de-France mobilités

Depuis la section "itinéraire" de la rubrique "Me déplacer" du site internet, il vous est possible de sélectionner différents critères de "facilités d'accès" et notamment connaître pour chaque trajet proposé les dispositifs d'accessibilité mis en place (aide en gare, annonce sonore, ascenseur, etc.) ou de trouver un trajet adapté à un usager en fauteuil roulant.

Il suffit de cliquer sur "enregistrer ces facilités d'accès" pour que les critères sélectionnés soient enregistrés.

Depuis l'application Transport Public Paris 2024

Lors de votre recherche d’itinéraire, il vous est possible d’aller dans les paramètres de recherche en cliquant en haut à droite de votre écran. Cela vous permettra d’indiquer si vous êtes en fauteuil roulant, et d’adapter votre trajet en fonction.

Plus généralement, lorsque vous sélectionnez un résultat dans votre recherche d’itinéraire, il vous est présenté l’ensemble des modalités d’accessibilité dans les gares que vous parcourez. Un numéro de téléphone non surtaxé est également disponible : Infomobi 09 70 81 83 85 pour vous aider dans votre déplacement (disponible entre 7h et 22h, 7 jours sur 7 sauf le 1er mai).

Pour les personnes en fauteuil roulant

Un service de mobilité à la demande existe également sur Paris et sa région. Retrouvez toutes les informations relatives à ce service ici. Attention, ce service n'est pas compris dans les forfaits Navigo et entraîne des coûts supplémentaires.