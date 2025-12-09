Comment ne plus recevoir les alertes trafic sur mes lignes ?
Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Mon Espace.
- Aller sur la page Mes alertes et Notification.
- Désélectionner la réception des alertes.
Sur le site Île-de-France Mobilités
Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect pour pouvoir gérer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités.
- Aller sur le site Île-de-France Mobilités.
- Aller dans la rubrique Mon Espace.
- Se connecter à son compte Connect.
- Cliquer sur le bouton “Mes Favoris”.
- Cliquer sur la cloche puis « Se désabonner ».