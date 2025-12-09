Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Mon Espace.

Aller sur la page Mes alertes et Notification.

Désélectionner la réception des alertes.

Sur le site Île-de-France Mobilités

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect pour pouvoir gérer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités.