Comment ne plus recevoir les alertes trafic sur mes lignes ? 

Mis à jour le 09 décembre 2025

Sur l’application Île-de-France Mobilités 

  • Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités. 
  • Aller dans la rubrique Mon Espace. 
  • Aller sur la page Mes alertes et Notification. 
  • Désélectionner la réception des alertes.  

Sur le site Île-de-France Mobilités 

Attention, il est nécessaire d’être connecté à un compte Connect pour pouvoir gérer ses alertes trafic favorites sur le site Île-de-France Mobilités 

  • Aller sur le site Île-de-France Mobilités
  • Aller dans la rubrique Mon Espace.   
  • Se connecter à son compte Connect. 
  • Cliquer sur le bouton “Mes Favoris”. 
  • Cliquer sur la cloche puis « Se désabonner ».  