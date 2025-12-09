Sur une ligne empruntée régulièrement, nous vous conseillons de vous abonner aux alertes trafic pour recevoir l’information dès qu'une perturbation est connue sur la ligne.

Sur l’application Île-de-France Mobilités

Ouvrir l’application Île-de-France Mobilités.

Aller dans la rubrique Infos Trafic.

Sélectionner le mode de transport et la ligne et/ou l’arrêt.

Appuyer sur la cloche en haut à droite de votre écran.

Accéder aux alertes trafic de la ligne directement depuis la page d’accueil de la rubrique Infos Trafic.

Vous pouvez personnaliser les heures et les modalités de réception (mails ou notification)

des alertes trafic en vous rendant dans la rubrique mon Espace > Mes alertes & Notifications.