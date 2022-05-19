Les modèles les plus récents des marques Huawei et Honor ne supportent plus les Google Mobile Services et de ce fait n'accèdent plus au PlayStore sur lequel sont publiées les applications mobiles qui proposent le service d'achat de titres (Île-de-France Mobilités, bonjour RATP et SNCF Connect).

A terme, le service d'achat de titres sera compatible avec les Huawei Mobile Services et l'application Île-de-France Mobilités sera publiée sur AppGallery.

Liste des premiers mobiles concernés :

- Huawei Mate 30/Pro et Huawei P40/Pro/Pro Plus/Lite/Lite 5G/Lite E, …

- Honor 9X Pro, Honor View 30/Pro, …