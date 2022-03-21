FAQ :
Service achat sur téléphone
- Quels téléphones permettent de recharger un passe Navigo ?
- Comment consulter et recharger un passe Navigo avec mon téléphone ?
- Qu’est-ce que le NFC ?
- Avec un titre chargé dans mon téléphone ou une montre connectée, je peux voyager sur l'ensemble du réseau de transports d'Île-de-France.
- Avec un téléphone ou une montre connectée, je valide pour une seule personne
- Prise en main de l'achat sur un téléphone
- J'ai un téléphone Huawei ou Honor et je ne trouve pas l'application