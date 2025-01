Avec un titre chargé dans mon téléphone ou une montre connectée, je peux voyager sur l'ensemble du réseau de transports d'Île-de-France.

Un titre chargé dans votre téléphone ou une montre connectée vous permet de voyager sur le réseau de bus, tram, métro et RER dans toute l’Île-de-France. Le périmètre d'utilisation dépend du titre acheté et le cas échéant de la date et des zones sélectionnées lors de l'achat.

Avec un titre chargé dans son téléphone ou une montre connectée, une seule personne peut voyager simultanément, comme pour le passe Navigo.

Pour plus d'informations, consultez les CGVU des titres de transport.

Vous pouvez également acheter votre pass Vélib' de courte durée directement depuis l'application d'Île-de-France Mobilités. En savoir plus sur Vélib' | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).