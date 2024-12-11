Quels sont les avantages du contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?

Avec votre contrat Navigo Liberté +, vous bénéficiez de différents avantages :

Le paiement à la consommation : vous payez uniquement les trajets réalisés (consommation réelle)

Un périmètre géographique étendu à toute l’Île-de-France : Utilisable sur le réseau de transport public relevant de la compétence d’Île-de-France Mobilités, Navigo Liberté + toutes zones permet de voyager sur :

Les lignes du métro en Île-de-France avec un tarif spécifique aéroport pour l’entrée/la sortie à la station L14 Orly. Cf page tarif Navigo liberté+;

Les lignes de RER/train en Île-de-France ;

Les lignes de bus faisant l’objet d’une convention avec Île-de-France Mobilités et pour lesquelles la tarification francilienne est applicable ;

Les lignes OrlyBus et RoissyBus avec un tarif spécifique aéroport ;

Les lignes de tram et Tzen ;

Les lignes de tram express ;

Le funiculaire de Montmartre ;

La simplicité :

Evitez les files d’attentes aux points de ventes et automates des transporteurs avant de vous déplacer.

La seule démarche à faire est de souscrire un contrat Navigo Liberté + sur l’application Île-de-France Mobilités (bêta). Ensuite, vous n’avez plus à anticiper vos trajets.

Un prix avantageux et des correspondances gratuites :

Vous bénéficiez de tarifs réduits : 1,99 € pour des trajets métro/train/RER et 1,60 € pour des trajets bus/tram

Vous bénéficiez de correspondances gratuites :

· Lorsque vous prenez un bus/tram/Noctilien avant et/ou après un trajet Métro/Tram Express/RER/train en Île-de-France, dans un délai de 1h30, seul le trajet Métro/Tram Express/ RER/train en Île-de-France sera facturé.

· Lorsque vous prenez un bus/Noctilien longue distance, dans un délai de 2h, avant et/ou après un Tram Express/ RER/train hors de Paris/ bus/tram/Noctilien ou un autre trajet bus/Noctilien longue distance.

EXEMPLES :

· Vous prenez un bus à 8h, puis le métro à 8h20. En sortant du métro, vous prenez un autre bus à 8h45 -> Vous avez pris le bus avant et après le métro, donc vous bénéficiez deux fois de la gratuité de la correspondance. Vous ne payez le prix que d’un seul trajet.

· Vous prenez le bus à 10h pour aller faire vos courses. A 11h05, vous reprenez un bus de la même ligne, dans l’autre sens -> Vous avez fait un aller-retour. Vous payez deux trajets.

· Vous prenez le métro à 16h30 pour rejoindre une station de tram. Vous montez dans le tram à 16h45. Vous prenez un second métro à 17h30 -> Vous avez pris le tram après le métro, donc vous bénéficiez de la gratuité de la correspondance. Lorsque vous avez validé dans le second métro, vous avez démarré un nouveau trajet. Vous payez donc deux trajets.

Le montant de vos trajets est limité au prix du Navigo Jour(hors trajets aéroports).

Tableau récapitulatif des durées de déplacement autorisées (durée maximale pendant laquelle l’usager peut voyager avec un seul déplacement facturé) :

TRAJET Bus/Tram : 1h30

TRAJET Métro-Train-RER-Tram express : 2h

Puis-je bénéficier de tarifs réduits avec mon contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?

Aucun des tarifs réduits n’est applicable sur le Navigo Liberté + sur téléphone.

La dénomination « Tarif Réduit » désigne les tarifs applicables pour les Titulaires correspondants aux critères des profils suivants : Enfant de moins de 10 ans, carte Familles nombreuses, carte d’invalidité ou d’une carte Mobilité Inclusion avec sur-mention « Cécité » ou « Besoin d’accompagnement / Cécité », carte d’invalidité ONACVG simple barre bleue, Réduction 50% et Réduction Solidarité 75%.).

Si vous souhaitez bénéficier de tarifs réduits, vous pouvez souscrire un contrat Navigo Liberté + sur passe en vous rendant ici.

Comment suivre et comprendre ma consommation ?

Mon suivi de consommation :

Depuis votre espace personnel Navigo Liberté + de l’application Île-de-France Mobilités (bêta), vous pouvez accéder à l’ensemble de vos trajets en cours ainsi qu’aux trajets à compléter.

Sur la page d'accueil de votre espace personnel, cliquez sur « Suivre ma consommation », vous pouvez alors visualiser tous vos trajets :

- La date et l’heure du trajet

- Les stations empruntées

- Le mode de transport du déplacement : Métro, Train, RER, Bus/Tram, OrlyBus, RoissyBus, funiculaire de Montmartre.

- Le prix unitaire du trajet et le montant total des trajets tenant compte d’éventuels plafonds journaliers.

- Le statut du trajet : reconstitué si le trajet a été complété automatiquement par le système suite à une validation manquante.

IMPORTANT :

Attention, le suivi de consommation est donné uniquement à titre informatif, à partir des données disponibles à la date de consultation. Les trajets définitifs sont ceux repris dans le justificatif de mobilité à la fin du mois qui servent ensuite à la constitution de la facture.

Le suivi de consommation ne tient pas compte des frais (de service après-vente) et avoirs éventuels.

Il peut y avoir un délai entre le déplacement réalisé et l’affichage dans l’application. Dans certains cas exceptionnels, les trajets ne seront visibles qu’à partir du 4 du mois suivant..

Mes consentements

Vous pouvez choisir que vos données de déplacements (justificatifs de mobilités, suivi de consommation) soient visibles dans votre application pour une durée de 30 ou 90 jours.

Vous avez la possibilité de modifier votre consentement sur la durée de conservation de vos déplacements en vous rendant dans votre application Île-de-France Mobilités, dans votre espace Navigo Liberté + toutes zones. Cliquez sur "Mon contrat", puis sur "Données et consentement" en bas de page. Cette nouvelle valeur s'appliquera uniquement aux déplacements à venir.

Mes alertes de dépassements de consommation

Dans votre application Île-de-France Mobilités (bêta), rendez-vous dans votre espace Navigo Liberté + et cliquez sur « Mon alerte conso ». Choisissez alors le montant du seuil à ne pas dépasser.

Vous pouvez choisir de recevoir une notification d’alerte. Celle-ci sera envoyée quand vous aurez bientôt atteint le seuil sélectionné.

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité quand vous voulez.

Comment consulter et comprendre ma facture ?

J’accède à mes factures

La facture mensuelle Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votre espace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités (bêta), rubrique « Mes factures », onglet « Facture ».

A chaque nouvelle facture, vous recevez un e-mail d’information.

Vous pouvez télécharger et visualiser vos 24 dernières factures à tout moment au format PDF.

BON A SAVOIR : Si vous avez bénéficié d’un remboursement sous forme de virement immédiat, une facture d’avoir sera disponible sur votre espace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Facture ».

ANOMALIE CONNUE : Si vous avez bénéficié d’un virement immédiat suite à une réclamation, votre facture d’avoir ne sera pas visible dans la page « Mes factures ». Mais le remboursement sera bien viré sur votre compte bancaire.



Je comprends ma facture mensuelle

La facture mensuelle comptabilise la somme des montants des trajets effectués sur le mois précédent.

Si vous n’avez réalisé aucun déplacement avec votre téléphone, et n’avez fait l’objet d’aucun frais ou avoir éventuel, votre facture est nulle et elle n’apparait pas dans la liste des factures.

ANOMALIE CONNUE : Dans le détail des déplacements de votre facture, il peut y avoir des incohérences d’affichage de zonage et/ou de mode de transport, mais cela n’a pas d’impact sur le montant de votre facture.

Comment obtenir et comprendre mon justificatif de mobilité ?

J’accède à mon justificatif de mobilités :

Un justificatif de mobilités Navigo Liberté + est à votre disposition chaque mois (au plus tôt le 11 du mois suivant les déplacements réalisés) sur votre espace personnel, dans l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes factures », onglet « Justificatif ».

A chaque nouveau justificatif de mobilités, vous recevez un e-mail d’information.

Vous pouvez télécharger et visualiser vos justificatifs au format PDF. Ils sont disponibles sur les 3 derniers mois maximum en fonction du consentement que vous avez choisi.

Je comprends mon justificatif de mobilités :

Le justificatif de mobilités reprend l’ensemble des trajets effectués sur le mois précédent. A la différence de la facture, vous pouvez y retrouver le détail de chaque trajet (date et heure du déplacement, mode tarifaire du déplacement, date et heure de chaque trajet, type de trajet, zonage, trajet reconstitué ou incomplet, prix total HT, prix TTC et TVA applicable)

Si vous n’avez réalisé aucun déplacement avec votre téléphone, votre justificatif de mobilités n’apparait pas dans la liste des justificatifs.

Comment déclarer une validation ?

Si vous n’avez pas pu valider l’entrée ou la sortie d’un de vos trajets vous pouvez déclarer une validation depuis votre espace personnel dans l’application Île-de-France Mobilités, rubrique « Déclarer une validation ».

Suivez ensuite les trois étapes :

1. Choisissez une validation d’entrée ou de sortie et le mode de transport concerné parmi la liste suivante : RER / Transilien ou métro (il n’est pas possible de déclarer une validation bus ou tramway).

2. Précisez le jour, l’heure de la validation.

3. Puis confirmez la déclaration.

Cette déclaration peut être réalisée jusqu’à 24 heures après votre trajet.

Il peut y avoir un délai entre la saisie de la déclaration de validation et l’affichage dans le suivi de consommation.

IMPORTANT :

Lors de la déclaration d’une validation sur les tram Express T11, T12 et T13, vous devez choisir le mode de transport RER / transilien et choisir votre gare (ne pas choisir le mode tramway).



Comment consulter et télécharger mon contrat ?

Vous pouvez consulter les données de votre contrat dans votre espace personnel sur l’application Île-de France Mobilités, en cliquant sur « Mon contrat ».

Un bouton vous permet de télécharger votre contrat en version PDF.

Pour modifier les données d’identité enregistrées dans votre espace personnel, vous devez effectuer une demande de SAV en cliquant sur « Comment modifier mes données d’identité ?». Un justificatif d’identité est obligatoire.

Comment payer ma facture en attente de paiement ?

En cas de facture impayée, vous recevez des alertes par e-mail, par SMS et sur votre application mobile Île-de-France Mobilités :

- 1ère relance : un rejet de prélèvement a été enregistré sur votre contrat.

- 2ème relance : votre contrat va être suspendu.

- 3ème relance : votre contrat va être résilié. Vous ne pourrez plus circuler.

Vous pouvez régler vos factures en attente de paiement par carte bancaire depuis votre espace personnel sur l’application mobile Île-de-France Mobilités, rubrique « Mes Factures » puis « Régulariser l’impayé ».

Comment se passe le prélèvement ?

Le contrat Navigo Liberté + est soumis uniquement à un prélèvement automatique.

Vous êtes prélevé tous les mois du montant correspondant aux trajets effectués pendant le mois précédent (avec application d’éventuels déductions, frais et remboursements).

Le prélèvement automatique est effectué entre le 13 et le 18 du mois pour la facture relative au mois précédent. Vous êtes prévenu au préalable, par e-mail, du montant prélevé.

Si vous n’avez pas effectué de déplacement, vous ne recevez pas de notification de prélèvement.

ANOMALIE CONNUE : Dans l'e-mail d’annonce du prélèvement à venir, il manque les centimes dans le montant du prélèvement. La date de prélèvement annoncé est différente de la date indiquée dans la facture. Les informations à prendre en compte sont celles indiquées dans votre facture, disponible dans votre application Île-de-France Mobilités (bêta).



Comment consulter et modifier mes moyens de de paiement ?

Dans votre application Île-de-France Mobilités (bêta), rendez-vous dans votre espace Navigo Liberté +, puis « Mon moyen de paiement ». Vous accédez alors aux mandats SEPA que vous avez enregistrés.

Vous pouvez :

supprimer un moyen de paiement s’il n'est pas en cours d'utilisation sur votre contrat Navigo Liberté +.

ajouter un moyen de paiement et l'appliquer sur votre contrat Navigo Liberté + à la place du moyen de paiement actuel si vous le souhaitez.

télécharger le mandat SEPA en PDF.

Comment déclarer la perte ou le vol de mon téléphone me permettant la validation du Navigo Liberté +?

Vous pouvez déclarer la perte ou le vol de votre téléphone :