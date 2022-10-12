La création d'un compte sur Navigo Connect n'est pas obligatoire mais vous apporte de nombreux avantages :

Achat de forfaits Navigo Mois ou Navigo Semaine à charger dans votre téléphone,

Enregistrement de votre moyen de paiement,

Envoi de justificatifs d'achats nominatifs,

Parcours d'achat simplifié avec adresse e-mail préremplie,

Consultation de vos derniers achats,

Gestion de vos préférences dans l'application,

Accès au service client si nécessaire.



La création d'un compte sur Île-de-France Mobilités Connect requiert seulement les informations suivantes :

Adresse e-mail,

Mot de passe,

Nom,

Prénom.



Si vous souhaitez acheter un forfait Navigo Mois ou Navigo Semaine à charger dans votre téléphone, il faudra également renseigner votre date de naissance et votre photo. En effet, en cas de contrôle sur ces forfaits, l'agent peut vous demander de présenter ces informations.