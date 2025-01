J’ai changé de téléphone Android avec des titres dedans. Comment conserver mes titres ?

En cas de changement de téléphone ou de montre connectée, vous avez maintenant la possibilité de sauvegarder vos titres afin de les restaurer sur votre nouveau téléphone en deux étapes successives depuis l’application Île-de-France Mobilités :

- Sur le téléphone actuel, vous pouvez enclencher la sauvegarde des titres depuis le menu Nous Contacter > Je souhaite sauvegarder mes titres. Une sauvegarde réussie vous assurera de récupérer tous vos titres, hors Forfait Paris 2024.

- Sur votre nouveau téléphone, vous pouvez récupérer les titres sauvegardés depuis le menu Nous Contacter > Je souhaite récupérer le contenu d’un ancien téléphone.

Ce mécanisme de sauvegarde et récupération est disponible entre mobiles Android compatibles avec le service.

S’il n’y a pas eu de sauvegarde et que votre ancien téléphone n’est plus disponible, vous ne pourrez récupérer que les forfaits Navigo Mois et Navigo Semaine sur votre nouveau téléphone à condition d’avoir au préalable associé votre téléphone à votre compte Île-de-France Mobilités depuis le menu Mon espace > Mes supports.

Attention : le forfait Paris 2024 n’est ni remboursable ni transférable.