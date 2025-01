Comment réactiver mon contrat Liberté + ?

Suite à suspension, vous pouvez reprendre votre contrat Navigo Liberté + en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF muni de votre passe Navigo qui sera mis à jour immédiatement.

A la reprise du forfait, la facturation reprend, sans aucun frais de dossier supplémentaire.

A savoir :

Il est possible de programmer simultanément la suspension et la reprise de votre contrat .

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner votre procuration et votre passe Navigo à une tierce personne, pour réaliser la suspension et/ou la reprise de votre contrat.