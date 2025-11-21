Lorsque que vous souhaitez charger plusieurs titres sur votre support de titres, il est possible que le titre ou le forfait que vous souhaitez charger ne puisse pas cohabiter avec un titre ou un forfait déjà présent sur votre support.

Certains titres ne sont pas compatibles entre eux et ne peuvent pas être achetés sur une même carte, il vous faudra alors acheter ce titre dans un autre support.

La page cohabitation de vos titres de transports : le mode d’emploi vous guide pas à pas pour éviter les pièges et voyager en toute sérénité.