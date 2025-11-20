Des tickets SMS sont vendus directement à bord des bus en Île-de-France, au tarif de 2,50 € soit en espèces auprès du conducteur, soit en carte bancaire aux bornes prévues à cet effet. Ces tickets sont sans correspondance possible.

Nous vous invitons à anticiper et acheter vos titres de transport en amont, pour ne pas retarder les trajets sur les lignes de bus.

Le ticket Bus-Tram est disponible au prix de 2 €. Il peut être rechargé sur un passe Navigo Easy ou acheté directement via l'application Île-de-France Mobilités.

Pour en savoir plus, consultez la page des tarifs.