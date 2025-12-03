La vente des titres de transport en carton t+ et billets Origine-Destination disparaît à compter de novembre 2025, au profit :

Du service Navigo Liberté +

Des achats de titres sur smartphone via les applications Île-de-France Mobilités et partenaires

Des passes rechargeables Navigo Easy pour tous les voyageurs

À savoir

1 - Ces titres en carton ne sont plus vendus sur les distributeurs en station ou à quai à partir de novembre 2025.

2 - Les tickets cartons t+ et Origine-Destination continuent d'être acceptés pour se déplacer sur leur périmètre respectif d'utilisation jusqu'en juin 2026 :

jusqu'en juin 2026 sur le Métro pour les tickets t+ cartons

pour les tickets t+ cartons jusqu'en juin 2026 sur le Réseau métro/train/RER pour les billets Origine-Destination, sur l’Origine-Destination choisie par le client.

pour les billets Origine-Destination, sur l’Origine-Destination choisie par le client. entre novembre et mai 2026 pour les tickets t+ cartons sur les bus/tramway (précision à venir ligne par ligne)

3 - Aucun remboursement n'est effectué conformément aux conditions générales de ventes de titres, cependant vous pouvez échanger vos tickets t+ cartons ou vos billets Origine-Destination en guichet RATP ou SNCF du 1ᵉʳ novembre 2025 et jusqu'au 1ᵉʳ septembre 2026 dans la limite de 20 tickets par jour.



L'échange est réalisé contre un ticket Métro-Train-RER ou un ticket Bus-Tram équivalent (plein tarif contre plein tarif, et tarif réduit contre tarif réduit), y compris les tickets Origine-Destination vers les aéroports contre un ticket Paris-Région<> Aéroports, sur un passe Navigo Easy préalablement acheté.

A savoir : Le ticket t+ dématérialisé reste valable sans date d'expiration.