Comment fonctionne le Ticket d’accès à bord par carte bancaire sans contact ?
Fonctionnement
Étape 1 : Présentez votre carte bancaire ou objet connecté (smartphone…) sur le terminal dédié au paiement par carte bancaire.
Ticket d'accès à bord par CB, credit card only
Étape 2 : Le message « Paiement accepté » s’affiche. Un signal sonore vous informe que l’opération a bien fonctionné.
Vous pouvez alors réaliser un trajet immédiat en bus, sans correspondance ni aller-retour possible.
A noter : aucun ticket papier n’est émis par le valideur. En cas de contrôle, vous présenterez votre moyen de paiement aux contrôleurs comme justificatif.
Paiement accepté, credit card accepted 1
Étape 3 : Si vous voyagez en groupe et souhaitez acheter plusieurs titres individuels recommencez l’opération (jusqu’à 4)
paiement accepté, credit card accepter 2, 3, 4
Vous serez débité du nombre de voyages réalisés dès le lendemain, ou jusqu’à 3 jours plus tard, selon les banques.
Vous pouvez consulter l’historique de vos voyages et de vos paiements en ligne, ainsi que télécharger vos justificatifs sur le site https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb
Quels sont les titres pouvant être achetés via le Ticket d’accès à bord par carte bancaire ?
Le paiement par carte bancaire permet d’acheter un titre de transport unitaire et de réaliser un trajet immédiat en bus. La tarification est consultable dans la rubrique Titres et tarifs.
Puis-je effectuer des correspondances avec ce titre ?
Le titre d’accès à bord par carte bancaire permet uniquement de réaliser des trajets directs sans correspondance. Pour prendre un nouveau moyen de transport, ou le même bus en sens retour il vous faudra de nouveau acheter un titre de transport.
Comment fonctionne la multi-validation ?
La multi-validation permet à plusieurs personnes de voyager en groupe ou en famille en utilisant plusieurs fois le même support de paiement. Le voyage en groupe est limité à 4 voyageurs par moyen de paiement.
Lorsque le moyen de paiement est présenté plusieurs fois sur le terminal de paiement celui-ci confirme la multi validation (une validation par paiement). Une validation doit être réalisée pour chaque voyageur.
Comment cela se passe-t-il si mon moyen de paiement est refusé ?
Dans le cas où le terminal de paiement refuse le moyen de paiement (support non compatible, support bloqué à la suite de l’échec d’une opération de paiement) un message visuel et un signal sonore explicite sont émis. L’utilisateur ne peut pas accéder au réseau de transport avec ce support.
Pourquoi mon support de paiement n’est pas accepté par le terminal ?
Seuls les moyens de paiement des marques CB, Visa, Mastercard sans contact valides (non-expirés, non-opposés…) et éligibles au paiement sans contact sont acceptés par le terminal. Une carte bancaire titre restaurant sera par exemple rejetée au terminal.
Si l’opération de paiement est refusée, que se passe-t-il ?
Dans le cas où l’opération de paiement est refusée, le voyageur ne pourra plus accéder au réseau de transport en utilisant son moyen paiement tant que la situation ne sera pas régularisée.
Pourquoi mon support de paiement n’est plus accepté par le terminal ?
Lorsqu’un paiement précédent a été refusé par votre banque, le moyen de paiement est bloqué jusqu’à acceptation de l’opération de paiement par votre banque.
Comment fonctionne l’opération de contrôle ?
Lors de l’opération de contrôle, le voyageur doit présenter le moyen de paiement utilisé pour la validation au contrôleur. Les informations du moyen de paiement sont alors utilisées pour vérifier qu’il a bien été accepté par un terminal de paiement du réseau.
Les informations sont uniquement utilisées pour vérifier que celui-ci ait été accepté par un terminal de paiement, elles ne sont pas sauvegardées et sont échangées de manière totalement sécurisée.
Comment accéder à l’historique de mes voyages, paiement et obtenir une facturette ?
La page "Accéder à vos justificatifs d'achats par carte bancaire" permet de consulter son historique de voyages, de paiements et d’obtenir une facturette des paiements réalisés. Afin de pouvoir accéder à votre historique, vous devrez indiquer les informations de votre moyen de paiement. Les utilisateurs de moyens de paiement dématérialisés devront entrer les informations de la carte plastique pour pouvoir accéder au site.
La consultation des voyages réalisés est possible dès la journée J des voyages. La consultation des paiements est possible au lendemain des voyages réalisés, à J+1.
Le site permet l’obtention d’une facturette équivalente à un ticket de carte bancaire.
Puis-je utiliser un support carte bancaire “plastique” et sa version carte “dématérialisée” ?
Les voyages réalisés ne sont pas agrégés entre une carte bancaire plastique et sa version dématérialisée. La carte plastique et sa version dématérialisée sont considérées comme deux moyens de paiement différents qui s’ils sont utilisés conjointement entraineront deux opérations de paiement distinctes.
Quelles sont les informations visibles sur mon relevé de compte ?
Les débits seront visibles sur les comptes des usagers à un à deux jours ouvrés après le voyage selon les banques.
Seront présents sur les relevés de compte les informations suivantes :
- Nom du transporteur
- La mention CUMUL indiquant que plusieurs voyages ont pu été cumulés en une seule transaction bancaire
- L’adresse du site internet permettant l’accéder à son historique de voyages, de paiement et d’obtenir ses justificatifs de paiement
- Le numéro de dossier permettant l’identification de la transaction de paiement et les voyages réalisés.
A quoi correspondent mes notifications wallet ?
Le ticket d’accès à bord par carte bancaire fonctionne en post paiement, c’est-à-dire que le règlement des voyages réalisés est demandé en fin de journée après que ces voyages ont été réalisés.
Lors de la présentation du moyen de paiement sur le terminal en début de journée une demande d’autorisation ou pré-autorisation est envoyée à la banque de l’usager et une demande de règlement est envoyée en fin de journée en cumulant l’ensemble des trajets réalisés dans la journée si plusieurs voyages sont réalisés.
Ces demandes d’autorisation peuvent engendrer des notifications sur les wallets, ces notifications sont totalement normales et sont nécessaires à la gestion du service.
Le montant indiqué sur ces notifications peut varier en fonction de la marque du schéma bancaire utilisé, en début de voyage le montant de la notification peut être de 0€, de 0,1€ ou du montant du titre unitaire, ou surchargés.
En fin de journée une notification peut être reçue, le montant de celle-ci sera également au montant qui sera facturé correspondant au cumul de l’ensemble des voyages réalisés.
Pourquoi le montant de la confirmation de paiement ne correspond pas au nombre de tickets validés ?
Les voyageurs utilisant une carte Nickel en version dématérialisée, portée sur leurs smartphones par exemple, peuvent constater des notifications indiquant une surcharge temporaire de 5€. Ce fonctionnement est tout à fait normal et propre aux cartes Nickel.
La surcharge réalisée permet de bloquer, pour la journée un montant de 5€ dans le cas où le voyageur réaliserait d’autres validations dans la journée. En fin de journée seules les validations réalisées seront réellement débitées du compte de l’usager.
Un complément d’information est disponible sur le site internet Nickel : https://support.nickel.eu/fr/dans-quels-cas-le-montant-preleve-peut-etre-temporairement-superieur-au-montant-reel
Mes paiements sont-ils sécurisés ?
Le ticket d’accès à bord par carte bancaire s’appuie sur le paiement sans contact qui est un moyen de paiement éprouvée et sécurisée. Le service répond à toutes les normes exigées par la réglementation bancaire.
Mes données personnelles sont-elles conservées ?
Aucune donnée personnelle n’est conservée ou échangée, chaque validation est anonyme. Seules les informations bancaires du support utiles à la réalisation de la transaction sont conservées, pendant 13 mois glissants comme l’exige la réglementation bancaire.
Pourquoi n’est-il pas possible de payer par carte bancaire sur toutes les lignes de bus du réseau ?
L’achat de tickets d’accès à bord par carte bancaire est progressivement déployé sur les lignes de bus du réseau, tout au long de l’année. A l’été 2026 , toutes les lignes devraient être équipées.