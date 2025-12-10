Étape 2 : Le message « Paiement accepté » s’affiche. Un signal sonore vous informe que l’opération a bien fonctionné.

Vous pouvez alors réaliser un trajet immédiat en bus, sans correspondance ni aller-retour possible.

A noter : aucun ticket papier n’est émis par le valideur. En cas de contrôle, vous présenterez votre moyen de paiement aux contrôleurs comme justificatif.