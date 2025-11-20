Quelles sont les correspondances autorisées avec les nouveaux tickets Métro-Train-RER et les tickets Bus-tram ?
Ticket Métro-Train-RER
Permet des correspondances entre métro, train et RER dans un délai de 2h entre la première validation et la correspondance.
Ticket Bus-Tram
Permet des correspondances entre bus et tram dont les bus Noctiliens, le cable et les tramways express dans un délai de 1h30 sur le réseau de surface.
Plus d’informations : Consultez les règles pour bien effectuer vos correspondances.
Seul le service Navigo Liberté + permet des correspondances entre Métro/Train/RER et bus/tram.