Ticket Métro-Train-RER

Permet des correspondances entre métro, train et RER dans un délai de 2h entre la première validation et la correspondance.

Ticket Bus-Tram

Permet des correspondances entre bus et tram dont les bus Noctiliens, le cable et les tramways express dans un délai de 1h30 sur le réseau de surface.

Plus d’informations : Consultez les règles pour bien effectuer vos correspondances.

Seul le service Navigo Liberté + permet des correspondances entre Métro/Train/RER et bus/tram.